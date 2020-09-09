Gaziantep'te 1 günde 1699 kişiye 'koronavirüs' cezası

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1699 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 1699 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 6 kişi hakkında işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-09 09:39:19



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