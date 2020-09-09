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Gaziantep'te 1 günde 1699 kişiye 'koronavirüs' cezası

DHA

Gaziantep'te 1 günde 1699 kişiye 'koronavirüs' cezası


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1699 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 1699 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 6 kişi hakkında işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-09 09:39:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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