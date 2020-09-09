Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, operasyon sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve 190 gr uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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