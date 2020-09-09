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Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğanlar Köyü yakınlarında mevsimlik işçileri taşıyan 02 D 4025 plakalı minibüs ile 16 NIR 09 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

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