Şehitkamil Kaymakamı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Şehitkamil Kaymakamı Kalaylı'nın, dün kendisinde görülen semptomlar üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisine başlanan Kaymakam Kalaylı, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-10 11:12:36
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