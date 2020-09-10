Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, muhtar tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından korumaya alındı.

Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldız, otomobiliyle dolaştığı sırada yol kenarında, bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Yıldız, aracına aldığı ve sıcaktan etkilendiğini düşündüğü şahini, su verdikten sonra çağırdığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra koruma altına alınması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-09-10 11:24:17



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