Güneydoğu’dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu’dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı

İHA

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu’dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nden 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirildi.
2020’nin ilk 8 aylık diliminde 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, iştigal alanına giren sektörlerin ürünlerini 179 ülkeye ihraç etti. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında Bölgenin en önemli pazar yeri yüzde 40,9'luk payla Avrupa olurken, ülke bazında en çok ihracat ise Irak’a yapıldı.
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2020 yılının sekiz aylık diliminde toplam 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracata imza attı. Pandeminin ilk dönemlerinde ihracatta ciddi kayıplar yaşayan tekstilcileri, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2020 verilerine göre toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, Birliğin iştigal sahasına giren sektörlerden ihracatın en fazla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığına dikkat çekti. Ülke bazlı tekstil ve hammaddeleri ihracatında ise Irak’ın birinci sırada yer aldığını ifade eden Başkan Kileci, “Korona virüs salgınının başladığı ilk dönemlerde sektörde önemli kayıplar yaşadık. Ancak azimli Bölge ihracatçılarımız hiçbir zaman pes etmediler ve tekstil için bir toparlanma sürecine girdik diyebiliriz. 2020’nin ilk 8 aylık döneminde Bölgemizin tüm sektörlerinden yapılan ihracat 5 milyar 540 milyon 910 bin dolar olup, bunun 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık bölümü tekstil ve hammaddeleri ihracatı olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizin en önemli ihraç kalemleri arasında yer alan tekstil ve hammaddelerinden 179 ülkeye ihracat yapılmıştır” dedi.
Irak, tekstil ve hammaddeleri ihracatçılarının da gözde pazarı
Bölgenin tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları için Avrupa ülkelerinin önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Kileci, OcakAğustos 2020 döneminde Avrupa’ya 674 milyon 650 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ülke bazında ihracatın ise 240 milyon 383 bin dolar ile Irak’a gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
OcakAğustos 2020 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 14,6’sı Irak’a yapılırken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Krallık, İtalya, Birleşik Devletler ve Almanya’nın takip ettiği ifade edildi.
“Sektörümüzün geleceği tekstil mühendislerimiz”
2020 üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından, Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünün tercihleri yüzde 100 doluluk oranı ile kapattığını ifade eden Kileci, “Daha önce de birçok mecrada dile getirdiğimiz gibi Tekstil Mühendisliği algısının yükseltilmesi noktasında TİM çatısı altında bulunan diğer Tekstil Birlikleri ile birçok çalışma yürütüyoruz. Bunların başında ise; üniversite tercihlerinde Tekstil Mühendisliğini bölümünün belirlenen derecelerle seçilmesi halinde, eğitim hayatı boyunca asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi verilmesi projesi gelmektedir. Bu yıl da bu burs projesini katıldığımız tüm platformlarda dile getirdik, her türlü basın ve sosyal medya kanallarımızdan bu kampanyayı gençlerimize anlattık. Bunun yanında Bölgemizde çok büyük bir potansiyele sahip “teknik tekstil”in tanıtılması ve geliştirilmesinin teşviki için birtakım çalışmalar yürüttük. Tüm bu çabalarımız sonuç verdi ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, tercihleri yüzde 100 doluluk oranı ile kapattı. Bu mutluluk verici tabloda, Tekstil Mühendisliğini tercih eden ve gelecekte sektörümüze değer katacak tüm mühendislerimizi tebrik ediyor, başarılı ve verimli bir eğitimöğretim hayatı diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı faciadan dönüldü Freni boşalan vinç güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı faciadan ...
Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu Yücel Öztürk’ün sevinci, duygu dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu ...
Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı
YEREL HABERLER Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki ...
Afrin Eğitim Fakültesi'ne restorasyon
YEREL HABERLER Afrin Eğitim Fakültesi'ne restorasyon
Kaymakam Mutlu’dan üniversiteyi kazanan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan üniversiteyi kazanan öğrencilere ...
Şehitkamil Kaymakamı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Şehitkamil Kaymakamı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
HKÜ girişimcilerinin TÜBİTAK BiGG başarısı
YEREL HABERLER HKÜ girişimcilerinin TÜBİTAK BiGG başarısı
Gaziantep'te 1 günde 1696 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 günde 1696 kişiye 'koronavirüs' cezası
Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan ek ödeme sistemi vurgusu
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan ek ödeme sistemi ...
Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali'yi arıyor
YEREL HABERLER GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali'yi arıyor
Tahmazoğlu ve Kaymakam Şahin okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Tahmazoğlu ve Kaymakam Şahin okulları ziyaret etti
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ...
ASA Adıyaman'da feci kaza ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğanlar Köyü yakınlarında mevsimlik işçileri taşıyan 02 D 4025 plakalı minibüs ile 16 NIR 09 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. (CK-BA-Y)
YEREL HABERLER ASA Adıyaman'da feci kaza ADIYAMAN (İHA) - ...
Güneydoğu Anadolu hububat ve bakliyat ihracat şampiyonluğunu kaptırmıyor Güneydoğulu Hububat İhracatçılarından 166 Ülkeye 1 milyar 419 milyon 791 bin dolar ihracat
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu hububat ve bakliyat ihracat ...
YKS Türkiye 35'incisi HKÜ'yü tercih etti
YEREL HABERLER YKS Türkiye 35'incisi HKÜ'yü tercih etti
Dövizin yükselişine ilginç tepki Artan döviz kuruna tepki olarak doların turşusunu kurdu
YEREL HABERLER Dövizin yükselişine ilginç tepki Artan döviz kuruna ...
Andre Felipe: "Taraftarları mutlu edeceğime söz veriyorum"
YEREL HABERLER Andre Felipe: "Taraftarları mutlu edeceğime söz ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep'te 1 günde 1699 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 günde 1699 kişiye 'koronavirüs' cezası
Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar
YEREL HABERLER Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar
Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli ...
Boş arazide bulduğu esrarengiz taşlara değer biçemiyor Bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia eden Erol Şimşek, taşların incelenmesini istiyor
YEREL HABERLER Boş arazide bulduğu esrarengiz taşlara değer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X