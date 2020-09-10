Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı faciadan dönüldü Freni boşalan vinç güvenlik kamerasında

Gaziantep'te, kavşaktan dönüş yaptığı esnada freni boşalan vinç kimseye çarpmamak için yüksek kaldırıma çıktı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede kimsenin burnu bile kanamazken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 nolu cadde üzerindeki kavşaktan 41 nolu caddeye dönüş yapan 27 AAS 990 plakalı vincin freni boşaldı. Freni boşalan vinç bir anda hızlanmaya başlayınca aracı kontrol etmek isteyen sürücü Murat B., kimseye çarpmamak için cadde üzerindeki mobilya mağazasının önünde bulunan yüksek kaldırıma çıkarak aracı durdurabildi.



Olay anı saniye saniye kaydedildi

Kaza anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, freni boşalan vincin orta refüjdeki trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek mobilya mağazasının önündeki yüksek kaldırıma çıkma anları ve o andaki panik anları dikkat çekti. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu cadde üzerinde yaşanan kazada şoförün ani menavrasıyla kimsenin burnu bile kanamazken, olay yerine koşan vatandaşlar sürücüyü su içererek sakinleştirmeye çalıştı.



"Burası çok yoğun bir cadde, faciadan dönüldü"

Kaza anlarını anlatan mobilya mağazasının sahibi Mevlüt Tekin, “Normalde burası çok yoğun bir cadde. Sabah saat 9 civarıydı. Aracın herhalde freni boşalmış. Burada normalde çok fazla vatandaş geçiyordu. Allah yüzlerine baktı. Büyük bir faciadan dönüldü. İki kişi de canını zor kurtardı. Benim oğlumla elemanım kapının önünde oturuyorlardı, ben üst katta balkondan aşağıyı seyrediyordum. Kamyon yukarıdan freni boşalmış şekilde geliyordu. Şoförün tecrübesiyle büyük bir faciadan dönüldü” dedi.



"Vinç hızla üstüme geliyordu"

Kaza anlarında vincin altında kalmaktan son anda kurtulan Kadir Tekin ise “Ekmek almıştım, eve götürüyordum. Arabanın hızlıca üstüme geldiğini gördüm, canımı zor kurtardım. Yukarıdan gelirken önce tabelalara çarptı sonra da üzerime doğru geldi. Zor kurtuldum ve biraz da korktum" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası freni boşalarak kaldırıma çıkan vinç, olay yerine gelen başka bir vinç tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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