Freni boşalan vinç, merdivenlere çarparak durdu

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Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, freni boşalan vinç, kontrolden çıkarak iş yerinin merdivenlerine çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Burak Mahallesi'ndeki 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Murat B'nin idaresindeki vinç frenleri boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, önce refüjdeki trafik işaret levhalarına ardından da karşı yöndeki iş yerinin merdivenlerine çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis inceleme yaparak, hasar tespitinde bulundu. Kazanın ardından vinç, olay yerine gelen başka bir vinç tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anlarını anlatan mobilya mağazasının sahibi Mehmet Tekin, "İş yerinin önünde oturduğumuz sırada birden freni boşalan vinç gelip merdivenlere çarparak durdu. Normalde yol çok yoğun olurdu ama o sırada kimsenin olmaması büyük şans. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı" dedi.

Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, freni boşalan vincin refüjdeki trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra şerit değiştirerek mobilya mağazasının önündeki merdivenlere çıkması yer alıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ

2020-09-10 15:00:58



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