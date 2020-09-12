Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

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Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarla çok sayıda kaçak ürün ve 3 kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında 9 bin 236 adet cinsel içerikli hap, 350 gram nargile tütünü, 530 gram cinsel uyarıcı hap, 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yakalanan 3 şüphelinin yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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