Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkoğlu'nda bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 40 itfaiye ekibi ve 1 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangında 8 bölümü bulunan fabrikanın tamamı kullanılamaz hale geldi. 8 saattir devem eden yangında ekiplerin soğutma ve söndürme çalışması sürüyor.

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-09-13 16:45:31



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