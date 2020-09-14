Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası

DHA

Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1603 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1603 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Polislerin denetiminde ayrıca kontrol edilen 145 iş cyerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-14 09:44:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara ...
Ünlü iş adamı Teymur korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ünlü iş adamı Teymur korona virüs nedeniyle hayatını ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Şahinbey Belediyesinden çocuklara özel iki yeni trafik parkı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinden çocuklara özel iki yeni ...
Prof. Dr. Necmettin Ünal korona virüste kış aylarına dikkat çekti "Salgın pik seviyesinde" "Aşı çalışmaları faz-3 aşamasında" "Virüs artacak, 14 günlük kapanma gerekiyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Necmettin Ünal korona virüste kış aylarına ...
İkinci el araç fiyatları yükselmeye, satışlar düşmeye devam ediyor Fiyatların yükselişinde ÖTV ve korona etkisi
YEREL HABERLER İkinci el araç fiyatları yükselmeye, satışlar düşmeye ...
Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede
Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor Şehitkamil’deki ormanların bakımları özenle yapılıyor
YEREL HABERLER Dikilen fidanlar gelecek nesiller için ...
19 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 19 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı
Pandemi doktoru, koronavirüsle mücadeleyi anlattı
YEREL HABERLER Pandemi doktoru, koronavirüsle mücadeleyi anlattı
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın
Demir doğrama atölyesinde oksijen tüpü patladı Patlama sonrası çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Demir doğrama atölyesinde oksijen tüpü ...
Hasta koronadan hayatını kaybetti, yakınları hastaneyi bastı 4 polis yaralandı 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hasta koronadan hayatını kaybetti, yakınları ...
Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 polis hafif yaralandı
YEREL HABERLER Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 ...
16 yaşındaki Rana ile 18 yaşındaki Mahmut yedi gündür kayıp Aileler perişan halde, çocukların bulunmasını istiyor Beraber kaçtığı düşünülen ikili her yerde aranıyor
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Rana ile 18 yaşındaki Mahmut yedi gündür ...
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Çocuklar için korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Çocuklar için korona virüs tedbirleri
Ayesofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı'na gönderecek Koleksiyonunun en değerli parasını Cumhurbaşkanına hediye edecek
YEREL HABERLER Ayesofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı'na ...
Yıllar önce yattıkları hapishaneye ziyaretçi olarak geldiler
YEREL HABERLER Yıllar önce yattıkları hapishaneye ziyaretçi olarak ...
Sosyal medyadan tanışan Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tanışan Rana ve Mahmut'tan 6 gündür ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X