Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik yaptıkları çalışmalarla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet suça konu cep telefonu ile bir miktar para ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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