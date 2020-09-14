Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

Suriye'de teröristler tarafından seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce'ye uğurlandı.

Suriye'nin Çobanbey ilçesi kırsalında yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay ekibi, seyir halindeyken başka bir araç içerisinde bulunan teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken, 1 Kızılay görevlisi ise yaralandı. Şehit Kıdıman'ın naaşı ve yaralı Kızılay görevlisi, Suriye’de bulunan Türk güvenlik birimleri tarafından Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cuma Kor Mahammed’in tedavisine başlanırken, şehit Mehmet Arif Kıdıman’ın naaşı ise yapılan otopsinin ardından Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında yapılan törenin ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay görevlileri katıldı. Törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, teröre lanet okurken, şehidin ailesine ise başsağlığı diledi.

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