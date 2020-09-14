Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

İHA

Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

Suriye'de teröristler tarafından seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce'ye uğurlandı.
Suriye'nin Çobanbey ilçesi kırsalında yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay ekibi, seyir halindeyken başka bir araç içerisinde bulunan teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken, 1 Kızılay görevlisi ise yaralandı. Şehit Kıdıman'ın naaşı ve yaralı Kızılay görevlisi, Suriye’de bulunan Türk güvenlik birimleri tarafından Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cuma Kor Mahammed’in tedavisine başlanırken, şehit Mehmet Arif Kıdıman’ın naaşı ise yapılan otopsinin ardından Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında yapılan törenin ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay görevlileri katıldı. Törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, teröre lanet okurken, şehidin ailesine ise başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te TEKNOFEST heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep'te TEKNOFEST heyecanı
Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Meydanlı, hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Medical Park ...
Protokolün ayak tenisi keyfi
YEREL HABERLER Protokolün ayak tenisi keyfi
Devlet hastanesinde taşkınlık çıkaran 5 şahıstan 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Devlet hastanesinde taşkınlık çıkaran 5 şahıstan 3’ü ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
En güzel okul hediyesi SANKO Park’tan Aynı gün içerisinde 300 TL’lik alışveriş yapana, okul seti armağan edilecek
YEREL HABERLER En güzel okul hediyesi SANKO Park’tan Aynı gün ...
Doktora saldırıp, polisleri yaralayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Doktora saldırıp, polisleri yaralayan 5 şüpheliden ...
Suriye´de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
YEREL HABERLER Suriye´de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Mücahitler Mahallesinde taziye evi sorunu çözülüyor Sosyal tesis, kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak
YEREL HABERLER Mücahitler Mahallesinde taziye evi sorunu ...
Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi Vatandaşlar Alleben Deresi’nin ıslah edilmesini istiyor
YEREL HABERLER Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları ...
Haci Şahin'in Araban İlçe Başkanlığına adaylığı devam ediyor
YEREL HABERLER Haci Şahin'in Araban İlçe Başkanlığına adaylığı devam ...
Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası
Sınır kapısında bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında bin 70 paket kaçak sigara ele ...
Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara ...
Ünlü iş adamı Teymur korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ünlü iş adamı Teymur korona virüs nedeniyle hayatını ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Şahinbey Belediyesinden çocuklara özel iki yeni trafik parkı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinden çocuklara özel iki yeni ...
Prof. Dr. Necmettin Ünal korona virüste kış aylarına dikkat çekti "Salgın pik seviyesinde" "Aşı çalışmaları faz-3 aşamasında" "Virüs artacak, 14 günlük kapanma gerekiyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Necmettin Ünal korona virüste kış aylarına ...
İkinci el araç fiyatları yükselmeye, satışlar düşmeye devam ediyor Fiyatların yükselişinde ÖTV ve korona etkisi
YEREL HABERLER İkinci el araç fiyatları yükselmeye, satışlar düşmeye ...
Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede
Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor Şehitkamil’deki ormanların bakımları özenle yapılıyor
YEREL HABERLER Dikilen fidanlar gelecek nesiller için ...
19 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 19 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı
Pandemi doktoru, koronavirüsle mücadeleyi anlattı
YEREL HABERLER Pandemi doktoru, koronavirüsle mücadeleyi anlattı
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X