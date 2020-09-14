Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 2-0

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Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Cardaş Erbil

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane (Dk. 90 Soner), Selim (Dk. 73 Barbosa), Ribeiro, Gökhan (Dk. 65 Mirkan), Diouf (Dk. 66 Traore)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert Günok Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Cemali), Epureanu, Skrtel, Caiçara (Dk. 85 Rafael), Edin Visca, Aleksic (Dk. 46 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Berkay), Crivelli (Dk. 77 Enes Karakuş), Demba Ba

GOLLER: Dk. 36 Selim Ilgaz, Dk. 90+1 Barbosa (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Ribeiro (Atakaş Hatayspor) Skrtel, Caiçara (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 1´inci haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma 2-0 Hatayspor´un üstünlüğü ile sonuçlandı.13´üncü dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşta Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

17´nci dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında Caiçara'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti.

35´inci dakikada Hatayspor'un elde ettiği hızlı hücum fırsatında Diouf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağları gönderdi: 1-0.

59´uncu dakikada orta alanda gelişen Hatayspor atağında Gökhan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Mert kurtardı.

75´inci dakikada Başakşehir sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Pozisyonun devamında ceza sahasında Demba Ba gelişine bir vuruş denedi, şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

76´ncı dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu az farkla yan ağlarda kaldı.

90+1´inci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında savunma arkasına sızan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş kaleci Mert'e de çarpıp ağlarla buluştu: 2-0.

Müsabaka Atakaş Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI

2020-09-14 22:19:23



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