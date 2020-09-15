Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep’te çeşitli suçlara karışan 183 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 25 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yaparak, 92 aranan şahıs yakalarken, 32 şahsa ise da kabahatlerden işlem yapıldı. Polis ekipleri ayrıca, 240 gram uyuşturucu madde ve hap, 1 adet kaleşnikof silah, 13 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 241 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet gasp edilen cep telefonu ve 1 adet kapkaç yapılan cep telefonu, 2 adet çalıntı altın, 1 adet suça konu cep telefonu, 8 adet kesici alet, 1 adet uyuşturucu madde aparatı, sahte para ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

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