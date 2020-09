"Nüket Ersoy ışık oldu, yolumu aydınlattı” Nükhet Ersoy'a övgü

Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “En iyi beste ve en iyi yorum” ödülünü kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2007 mezunu Deniz Özçelik başarıya giden yolda GKV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’un büyük katkısı olduğunu söyledi. Özçelik, “Sayın Nüket Ersoy’a bana ışık olarak yolumu aydınlattığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı, 1963 yılından bu yana eğitim hizmetleriyle dokunduğu gençlerin mesleki kariyerlerinde önemli rol oynuyor. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda, “En iyi beste ve en iyi yorum” ödülünün sahibi olan Gaziantep Kolej Vakfı mezunu Deniz Özçelik, başarı hikayesini anlatırken, GKV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’un büyük katkılarına dikkat çekti. Yarışma sonrası GKV Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u arayan Deniz Özçelik, desteklerinden dolayı teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

"Nüket Ersoy’la tanışmak hayatımın dönüm noktası oldu"

Özçelik eğitim yaşamında Nüket Ersoy’la tanışmanın kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “8. sınıfta 10 Kasım Orotoryosunda Bülbülüm Altın Kafeste söylediğimde çağırmıştı beni yanına Nükhet Ersoy, ve sesimin harikulade olduğunu, kesinlikle müzisyen hatta operacı olmam gerektiğini söylemişti. Ailemle beraber de Nükhet Ersoy'la birçok kez bir araya geldik ve her seferinde beni müzikle ilgili motive ederek önerilerde bulundu. Boğaziçi'ni kazandığımda bir yandan da İstanbul Üniversitesi Yarı Zamanlı Müzikal Bölümü'ne başvurmamdaki en büyük tavsiye kendisinindir, ailemin bana destek olması konusunda da onları bunca zaman aydınlattı. Gerçekten Nükhet Hanım'a çok minnettarım, çünkü 14 yaşında her ne kadar yeteneğimin farkında olsam da bununla ilgili net kararlar almak zor bir işti benim için. Kah okul orkestrasıyla katıldığımız yarışmalar olsun kah tiyatrolar, okulda okurken de sanat etkinlikleri sayesinde bu yönümü daha çok keşfedip özgüven kazandım. Şu anda hala iletişimde olmaktan ve Nükhet Ersoy'a ‘Beni haklı çıkardın’ dedirtmekten dolayı çok gururluyum. Kendisine bana ve birçok sanat talibi öğrenciye ışık olduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Nüket Ersoy’la bağlarını koparmadı"

2007 yılında GKV Özel Okullarından başarıyla mezun olan Deniz Özçelik mesleki kariyerini geliştirmek için büyük çabalar sarf ederken GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’la ilişkilerini sürdürerek sürekli görüş alışverişinde bulunmayı ihmal etmedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde bu yıl 23’üncü düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışmasında “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Altın Güvercin’i kazanan Özçelik aynı zamanda “En iyi yorumcu” ödülünü de kazanarak Türkiye'nin gururu oldu.

Gaziantep’ten "Altın Güvercin"e uzanan yolda Deniz Özçelik

Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarıyla iç içe olan Deniz Özçelik, ortaokul ve lise yıllarında klasik piyano çalışırken okul orkestrasıyla katıldıkları müzik yarışmalarında jüri özel ödülü ve en iyi kız solist gibi ödüller aldı. Üniversite sınavında yaptığı dereceyle Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni kazandığı aynı sene yetenek sınavında birincilikle girdiği İstanbul Üniversitesi'nde de Yarı Zamanlı Müzikal Bölümü'nde okudu. Mete Sakpınar’la ve Hasan Uçarsu ile kompozisyon, Şebnem Sönmez’le oyunculuk çalıştı. Çeşitli müzikallerde oynadı. Boğaziçi’nde 2. sınıfta okurken katıldığı Nardis Jazz Vokal Yarışması'nda Polonya'da Pulawy Jazz Workshop'a gitmeye hak kazandı. Bu sırada Ezel Akay’ın yönettiği, Haluk Bilginer ve Gülse Birsel gibi ünlü oyuncularla 7 Kocalı Hürmüz filminde oynadı, film müziklerini seslendirdi. Aynı zamanda Bahçeşehir Caz bölümünden de sertifika aldı, İTÜ Miam’dan Amy Salsgiver’la, Yıldız Konservatuarı Profesörü Alper Maral’la orkestrasyon ve kompozisyon çalıştı. Amerika’daki Berklee College of Music’de gittiği yaz okulunda %100 tam burslu lisans eğitimi kazandı. Orada eğitimine devam ederek vokal performans ve elektronik prodüksiyon çalıştı. Tiger Okoshi, George Garzone, Greg Osby, Simon Shaheen, Esperanza Spalding, Bobby Mcferrin, Victor Wooten, Beyonce’un saksafoncusu Tia Fuller gibi isimlerden performans dersleri aldı, bazılarıyla aynı sahneyi paylaşma fırsatı buldu. İstanbul’da birçok mekanda sahne aldı, çeşitli kültür merkezlerinde solo piyanist vokalist olarak ve kendi ekipleriyle konserler verdi. Türkü düzenlemeleri, Türkçe ve İngilizce çok geniş bir yelpazede yaptığı besteleriyle ve yorumlarıyla Youtube üzerinden performanslarına devam ediyor. Film ve dizi müzikleri yapmaya, besteciliğe devam ederken aynı zamanda iki farklı grubun aranjörlüğünü yapıyor. Şimdilerde evindeki stüdyosunda kendi aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü kendisi yaptığı, asıl projesi olan albümü üzerinde çalışıyor.

