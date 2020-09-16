Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yavru köpek yangından sağ çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yavru köpek yangından sağ çıkarıldı

İHA

Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yavru köpek yangından sağ çıkarıldı

Gaziantep'te bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, bir yavru köpek yangından sağ kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı ve deri fabrikasında satışa hazır ayakkabıların bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle kartonlar tutuştu. Kartonların tutuşmasıyla alevler kısa sürede depo kısmının tamamına yayıldı. Fabrikada bulunanların duruma itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yavru köpek dumanların arasından çıkarıldı
Yangının olduğu fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, yoğun duman içerisinde kalan bir köpek yavrusu itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumanların arasından çıkarılan yavru köpek korunaklı bir alana konuldu.
Yangın söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışması yaparken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 ...
GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu "Dünyanın her yerinde sorunlar olmasına rağmen Gaziantep'in üretimde ulaştığı nokta alkışlanacak bir başarıdır" GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal: "Gaziantep olarak şartlar ne olursa olsun üretime ihracata devam ediyoruz"
YEREL HABERLER GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis ...
TEKNOFEST için 100 bin başvuru
YEREL HABERLER TEKNOFEST için 100 bin başvuru
Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü
YEREL HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap ...
Gaziantep FK başkanlığına sürpriz aday Tiyatrocu Orhan Uslu adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK başkanlığına sürpriz aday Tiyatrocu ...
Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı
YEREL HABERLER Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4 ayda, 427 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4 ayda, 427 bin kişi ...
Tarlaya uçan araca fıstık ağacı ok gibi saplandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan araca fıstık ağacı ok gibi saplandı: 6 ...
Engellinin koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Engellinin koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı
Festival Halı’dan e-ticaret atağı Festival konforu ayağınıza geliyor
YEREL HABERLER Festival Halı’dan e-ticaret atağı Festival konforu ...
"Nüket Ersoy ışık oldu, yolumu aydınlattı” Nükhet Ersoy'a övgü
YEREL HABERLER "Nüket Ersoy ışık oldu, yolumu aydınlattı” Nükhet ...
Duygu'nun ölümünde iddianame için Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor
YEREL HABERLER Duygu'nun ölümünde iddianame için Adli Tıp Kurumu ...
Polis suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis suçlulara göz açtırmıyor
Doğru’dan Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan Ahilik Haftası mesajı
Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası
Koranaya karşı etkiliydi, dikimi başladı Meşhur Araban Sarımsağının dikimine başlandı
YEREL HABERLER Koranaya karşı etkiliydi, dikimi başladı Meşhur ...
Ömer Erdoğan: "Süper Lig’e renk katacağız"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Süper Lig’e renk katacağız"
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ...
Okan Buruk: "Bu mağlubiyetin sorumlusu benim"
YEREL HABERLER Okan Buruk: "Bu mağlubiyetin sorumlusu benim"
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 2-0
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 2-0
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (EK ...
Süper Lig: Hatayspor: 2 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 2 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı ...
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X