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Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldı

DHA

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldı


Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Yangın, akşam saatlerinde Sacır Mahallesi´nde bulunan bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyenin depo kısmındaki ayakkabı kutularının tutuşmasıyla çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında, depo kısmı duman içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin fabrikada beslediği ve dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Yapılan incelemede, fabrikada hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmasının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ
2020-09-16 00:16:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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