Gaziantep'te 1716 kişiye 'koronavirüs' cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1716 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1716 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Polislerin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi hakkında da yaptırım uygulandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-16 10:26:29



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