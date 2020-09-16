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Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi 7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı Bulundukları evde daha önce bir kadını öldürdüğünü söyleyen zanlı, Dilber Argın'a onu da öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyledi

İHA

Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi 7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı Bulundukları evde daha önce bir kadını öldürdüğünü söyleyen zanlı, Dilber Argın'a onu da öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyledi

İstanbul'da yaşayan ve 1 sene önce cezaevine giren Dilber Argın, hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan M.A.K. tarafından götürüldüğü metruk bir evde öldüresiye darp edildi. Kafasında 4 şişe kırılan Dilber Argın, yaklaşık 7 saat boyunca işkence ve tecavüze uğradığını söyledi. Ağrılar içerisinde kıvranan kadın, olay sonrası kaçan M.A.K.'nın yakalanmasını istiyor.
Edinilen bilgiye göre, 2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine giren Dilber Argın (37), yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen M.A.K. ile tanıştı. Cezaevinde bulunan hükümlü Dilber Argın 7 ay boyunca M.A.K ile mektuplaştı. Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıktı. İstanbul'a dönen Dilber Argın, burada sosyal medya hesabından kendisini bulan M.A.K. ile tekrar görüşmeye başladı. M.A.K.'nın daveti üzerine, 10 yaşında ve 8 yaşındaki 2 çocuğunu yuvaya yerleştiren Dilber Argın, Gaziantep'e gelerek M.A.K. ile birlikte yaşamaya başladı. M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürdü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K. ile metruk binanın bahçesinde oturup sohbet etti. M.A.K., kolundan tutarak içeriye götürdüğü Argın'a geçmişi ile ilgili olduğunu söylediği konuları anlatmaya başladı. Bulundukları evde Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü söyleyen M.A.K., daha sonra Dilber Argın'a onu da öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyleyerek tehdit etti.

Yaklaşık 7 saat işkence gördü
Tehdit konuşmasının ardından M.A.K., tüm çabalarına ve yalvarmalarına rağmen Dilber Argın'ın elini, ayağını ve ağzını bağladı. M.A.K. tekme ve yumruklarla darp ederek boynuna bıçak dayadığı Argın'ın kafasında 4 şişe kırdı. M.A.K., kimi zaman ise Dilber Argın'ın saçlarından tutup, kafasını duvarlara çarptı. 7 saat boyunca işkence gören ve tecavüz edilen Dilber Argın, saatler sonra ise işkencelere dayanamayarak bayıldı. Argın'ın öldüğünü zanneden M.A.K. kayıplara karışırken, bir süre sonra kendine gelen kadın, yaralarına ve çektiği acıya rağmen sürünerek önce evden, sonra da evin bahçesinden çıkmayı başardı. Yoldan geçenlerden yardım istemesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Dilber Argın'ın kafasında, göğsünde çatlaklar, çok sayıda kesik ve morarma tespit edildi.
Kafasının ve vücudunun birçok bölgesinin şiddetli şekilde ağrıdığını belirten Dilber Argın, M.A.K.'nın kendisinin elbiselerini, telefonunu, parasını, çocuklarının resimleri, cezaevi ile ilgili evrakları ve kartlarının da yer aldığı cüzdanını alarak kayıplara karıştığını söyledi. İbrahim Polis Merkezi ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne müracaat eden Dilber Argın, "Ben kendisini çok seviyordum. Daha önce de geldim küçük bir sıkıntı yaşadık. Tekrar İstanbul'a ailemin yanına geri döndüm. Ama gözlerim ondan başka bir şey görmüyordu. Dayanamadım, Gaziantep'e geri geldim. Bir gün öncesinde kendisi intihar etmek istedi, ben kurtardım. Kurtarmama kızdı herhalde, önce beni öldürmeyi sonra da kendisini öldürmeyi düşündü herhalde. Önce beni kendilerine ait metruk bir binaya götürdü. Buranın bahçesinde bir süre konuştuk. Sonra ise bana hayali bir şeyler anlatmaya başladı. Burada Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü, beni de öldüreceğini söyledi. Kurtuluşumun olmayacağını söyledi. Ben kendisine yalvardım yakardım. Şişe ile kafama vurmaya çalıştı, direndim ama 4 şişe kırdı. Boğazıma bıçak dayadı, rahat durmamamı istedi. tekmeyle göğsüme vurdu, yumrukla darp etti, saçımdan tutup, kafamı duvarlara vurdurdu. Yüzümde 2 şişe kırdı, bayılınca bir süre sonra tekrar kendime geldim, tecavüz ediyordu. Tekrar bayıldım, bayılınca şişe parçasıyla yüzüme çizikler atmış. Tekrar kendime geldiğimde zindan gibiydi, her yer karanlıktı. Evden sürünerek emekleyerek çıktım. Yardım istedim" şeklinde konuştu.

"Bana yaptıklarını kimseye yapamasın"
Kendisine yapılanın kimseye yapılmaması için emniyet güçlerinden yardım isteyen Argın, "Psikolojim bozuldu, sürekli rüyalarıma giriyor o ev. Yaşadıklarım, gözümün önünden gitmiyor. Çok kötü durumdayım. Bana yapılanları başkasına yapamasın. Lütfen emniyet güçlerinden onun bulmalarını istiyorum" dedi.

İstanbul'a dönebilmek için yardım istiyor
Parasının da alınması nedeniyle evine dönecek parası bulunmadığını belirten Dilber Argın, "Cüzdanımla birlikte her şeyimi aldı. İçerisinde bin 500 TL param vardı o da gitti. Şimdi ne yapacağım eve nasıl döneceğim bilemiyorum. Bana sahip çıkılsın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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