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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’de yüzme bilmeyen kalmayacak

İHA

Şahinbey’de yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimler arasında yapılan proje kapsamında Şahinbey Belediyesinin de katkılarıyla Şahinbey İlçesinde 4 bölgeye mobil yüzme havuzları kuruldu.
Türkiye’nin en fazla çocuk nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Şahinbey İlçesinde 7 14 yaş arası çocuklar için 4 alanda yüzme kursu verilmeye başlandı. Mobil yüzme havuzunun biri Şahinbey Belediyesi 23 Nisan Spor Tesislerinde olup yüzme havuzlarında 28 kız ve 68 erkek toplam 96 çocuk aktif olarak eğitim alıyor. Yüzme kursları haftanın 4 günü ( Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma) 4 grupluk seanslar halinde yapılırken, okullar açılana kadar devam edecek olan kurslar 2021 yılı Haziran ayında da okulların kapanması ile beraber tekrar aktif hale getirilecek. Yüzme kurslarında da Covid 19 önlemlerine, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem veriliyor.
“Spora önem veriyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu spora büyük önem verdiklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasını önemsiyoruz. Bunun içinde gençlerimize ve çocuklarımıza parklarımızda ve tesislerimizde spor yapabilme imkanı sunuyoruz. Onlar spor yapabilsinler diye her yıl spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile müşterek yapılan bu proje ile Şahinbey Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz Şahinbey İlçemize 4 adet mobil havuz yaparak çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. Haftanın 4 günü yapılan yüzme kursları profesyonel hocalar eşliğinde veriliyor. Verilen kursta korona virüs tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulanıyor” diye konuştu.

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