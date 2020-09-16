Gaziantep´te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 kapkaç ve bir yağma olayının şüphelisi olarak aranan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep´te son bir hafta içerisinde Kıbrıs ve Hoşgör Mahallesinde 3 kapkaç ile Dumlupınar Mahallesinde bir yağma olayı meydana geldi. Olayların mağdurlarının şikayetçi olmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polislerin yaptığı araştırma ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelemesinde motosikletli 2 şüpheli belirlendi. Kimliği belirlenen şüphelilerden biri, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-16 20:41:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.