(Özel Haber) Fıstık gibi kebap Gastronomi kentinin yeşil altını kebaba da lezzet katıyor Yeni mahsul Antep fıstığı kebaba hem renk hem lezzet veriyor

Gastronomi kenti Gaziantep’te, bir kebapçı yeni mahsul yeşil altın Antep fıstığı ile kebabı birleştirdi. Yeni kebap türü hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle kebap ve fıstık müdavimlerini mest etti.

Türk mutfağı denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan gastronomi kenti Gaziantep’te bir kebapçı, yeşil altın diye tabir edilen yeni mahsul Antep fıstığı ile kebabı birleştirdi, ortaya fıstık gibi bir kebap çıktı. Özellikle yeni mahsul fıstıkla yapılan inovasyon kebap, yapanları da yiyenleri de mest etti. Antep fıstığı, kaburga eti ve tuz birleşiminden yapılan fıstıklı kebap, önce zırhtan geçiriliyor sonra da şişlere dizilip mangal ateşinde harlanıyor.



“Yeşil altını kebapla birleştirdik”

Gastronomi kentinde yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığını kebapta kullandıklarını söyleyen Kebapçı Yalçın, “Gündemde iki çeşit altın var. Biri sarı altın biri de yeşil altın. Sarı altını herkes biliyor zaten. Yeşil altın ise bizim Antep fıstığıdır. Fıstığı en kalitelisi ise kuş boku diye tabir edilen fıstık türüdür. Şimdi de bu yeşil altın fıstığı kebaplarda kullanmaya başladık. Bu fıstığı zırhla ufaltıp, kaburga etimizi de kıyma haline getiriyoruz. Sonrasında iki lezzeti birleştirip şişe saplıyoruz. Ocağa satıp pişirdikten sonra da müşterilerimize güzel bir sunum yapıyoruz. Bu şekilde ortaya farklı ve çok güzel bir lezzet çıkıyor” dedi.



“Özellikle yeni mahsul Antep fıstığı kullanıyoruz”

Fıstıklı kebapta özellikle yeni mahsul Antep fıstığı kullandıkların da belirten Kebapçı, “Biz bunu yaparken özellikle yeni mahsul Antep fıstığı kullanıyoruz. Çünkü fıstığın bir yıl var zamanı, bir yıl da yok zamanı vardır. Bu yıl fıstığın var zamanı ve bu zamanda fıstığın lezzeti de kalitesi de daha iyi oluyor. O yüzden biz de kebapta yeni mahsul Antep fıstığı kullanıyoruz. Çünkü böyle daha lezzetli oluyor. Hem yeşil fıstık görüntüsü hem de pişmiş et görüntüsü güzel bir birliktelik oluşturuyor ve birinci sınıf bir lezzet oluyor. Herkese bu lezzeti şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Gaziantep’in en lezzetli iki ürünü bir araya gelmiş”

Fıstıklı kebabı ilk kez tadan Tahir Karayılan isimli vatandaş, “Gaziantep’in en lezzetli iki ürünü bir araya gelmiş. Süper olmuş, yapanların ellerine sağlık. Kesinlikle bu tadı herkese tavsiye ediyorum. Yani bu yemeği yiyince hem tatlı tadı hem de kebap tadı alıyorsunuz. Bu yemeği yedikten sonra tekrar gidip baklavaya para vermenize gerek yok” şeklinde konuştu.



“Fıstık ve et birbirine çok yakışmış”

Bir başka vatandaş ise “İlk defa fıstıklı kebap yedim. Ustalarımız iki lezzeti bir araya getirmiş. Fıstık ve et birbirine çok yakışmış. Yani efsane bir lezzet olmuş. Çok ayrı bir tat olmuş” diye konuştu.

