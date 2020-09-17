Suç makinesi yakalandı

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Gaziantep’te 29 ayrı suç kaydı bulunan bir şüpheli bıçak zoruyla gasp yaptığı sırada yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçak zoruyla vatandaşların telefonlarını gasp eden ve 29 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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