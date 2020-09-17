İl Sağlık Müdürlüğünden karantina mağduriyetine ilişkin açıklama

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Ayşe Şahin adlı vatandaşın korona virüs test sonucunun negatif çıkmasına rağmen karantinanın sona ermemesine ilişkin açıklama yaptı.

Korona virüs belirtilerinden dolayı hastaneye başvuran Ayşe Şahin'in hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Şahin, ailesi ve temasta bulunduğu kişiler karantinaya alındı. Ancak yapılan incelemeler sonucu Ayşe Şahin’in korona testinin negatif olduğu, pozitif olan kişinin ise bir başkası olduğu iddia edilmişti. Konu hakkında Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde ikamet eden Ayşe Şahin isimli vatandaşımız ile ilgili olarak basında yer verilen haberlerde Covid19 testi sonucunun pozitif olması sebebi ile kendisinin ve ailesinden temaslıların karantinaya alındığı, sonrasında testlerin karıştığının anlaşıldığı ve Covid19 testi sonucunun negatif olmasına rağmen karantinalarının kaldırılmadığı ve bir mağduriyet oluştuğu ifade edilmektedir. Ayşe Şahin’e Gaziantep’te bir özel hastanede yapılan klinik muayenede çekilen tomografi sonucuna göre Covid 19 teşhisi koyulmuş ve ilgili ekipler tarafından yapılan filyasyon çalışması ile toplamda 16 temaslı kişi karantinaya alınmıştır. Aynı muayene esnasında kişiye ayrıca Covid19 PCR testi de yapılmıştır. Uygulanan karantina işleminin ardından PCR testi sonuçlanmış ve test sonucunun negatif olduğu görülmüştür. Tomografi sonuçlarına göre hastaya Covid19 pozitif tanısı koyulması sebebi ile PCR testi sonucu negatif olsa dahi tedbiren Covid19 tedavisi uygulanmakta ve bu nedenle temaslı karantina süreleri devam etmektedir” ifadeleri yer aldı

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