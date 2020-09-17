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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gül: Gaziantep kurallara uymaya başladı

DHA

Vali Gül: Gaziantep kurallara uymaya başladı


Kadir GÜNEŞ, Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Şehitkamil ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, Gaziantep'in özellikle maske başta olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uymaya başladığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Gaziantep'te 7 bin personel ile gerçekleştirildi. Emek Mahallesi'nde gerçekleşen denetime Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek ekipleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla esnaflar ziyaret edilerek, koronavirüs kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu.
'GAZİANTEP'TE HASTANE DOLULUĞU SIKINTISI YOK'
Gaziantep'te hastane doluluğun bir sıkıntı olmadığını ifade eden Davut Gül, koronavirüs hastalığı dolayısıyla İsteyen herkesin doktora ve hastaneye ulaşabilecek durumda olduğunu belirtti.
Vali Gül, ''Hastanede yatması gereken hastanede yatıyor. Hastanede yatması gerekmiyor ise evde karantina uygulanıyor. Karantina ihlali yapan kişilere ise idari işlem uygulanıp yurtlarda karantinasına devam etmesini sağlıyoruz'' dedi.
'MİSAFİR KABUL ETMEYELİM'
Vali Gül, Gaziantep'te bulaşın en çok akraba ve arkadaş çevresinden oluştuğunu belirterek, başta ev ziyaretleri olmak üzere sosyalleşmeyi biraz daha ertelemek gerektiğini anlattı.
Akraba ve arkadaşlar ile mesafenin korunması gerektiğinin altını çizen Gül, misafir olarak kabul etmemek gerektiğini vurguladı.
Aşı bulunana kadar kontrollü sosyal hayatın devam edeceğini ifade eden Vali Gül, ''Bu hastalık hala tüm Türkiye'de ve Gaziantep'te devam ediyor. Dolayısıyla rehavete kapılmayalım. Her şey normalleşse zaten hayat normalleşmiş olur. Yeni normalde hiçbir şey eskisi gibi değil. Aşı bulunana kadar dikkatli olmak gerekiyor. Hastalık genelde akrabalarımızdan ya da arkadaşlarımızdan bulaşıyor. Akraba ve arkadaşlarımızla mesafemizi ayarlamamız lazım. Ev gezmeleri başta olmak üzere sosyalleşmeyi olabildiğince ortadan kaldırmak lazım.  Birini seviyorsak bu dönemde yanına gitmemek gerekir. Kendimizi seviyorsak, sevdiklerimiz var ise misafir kabul etmemiz lazım. Bu süreçte hayır demek çok önemli" şeklinde konuştu.
'GAZİANTEP KURALLARA UYUYOR'
Davut Gül, Gaziantep'te başta maske kuralı olmak üzere koronavirüs tedbirlerine artık daha çok uyulduğunu söyledi. Yapılan denetimler ile ilgili de bilgi veren Gül, sözlerini şöyle tamamladı:
''Bugün tüm ekibimizle beraber denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu koronavirüs salgını aylardır bizi meşgul ediyor. Bizde özellikle yeme-içme mekanlarına alınan tedbirleri yerinde görmek amacıyla bu şekilde denetimler gerçekleştirdik.  Artık Gaziantep'te maske kullanım oranı yükseldi. Genel anlamda kurallara uyuluyor. Ufak tefek kural ihlalleri oluyor onda da ekiplerimiz gerekli işlemleri uyguluyor. Çenede olan boyunda olan maskeler bizim işimizi görmüyor. Özellikle burnu ve ağzı kapatacak şekilde maske kullanımına ihtiyaç var.''FOROĞRAFLI
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI
2020-09-17 17:15:03

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