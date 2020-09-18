Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner

İHA

Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner

Tarımsal üretimde bölgede ilk sırada yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Araban ilçesinde mevsimlik işçiler için banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.
Çalışmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerden Araban Ovası’na gelen binlerce mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu. Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve gazeteciler ile birlikte bölgedeki il, ilçe ve köylerinden Araban Ovası’nda üretimi yapılan sarımsak ve pamuk üretimi sırasında ekim, ot alımı ve hasat döneminde çalışmak üzere binlerce mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı alanlara kurulan konteynerleri yerinde görüp incelemelerde bulundu.
Araban Ovasında üretimi yapılan ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının ekimi, ot alımı ve hasat döneminde ve pamuk hasadı döneminde çalışmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerden gelen binlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ’’Çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması için Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne konteyner talebimizi değerlendiren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 7 adet konteyner gönderildi. 7 adet konteyner sarımsak dikimi, ot alımı ve hasadı döneminde ve pamuk hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı alanlara yerleştirdik. Bundan böyle Araban Ovasında çalışan ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren binlerce mevsimlik tarım işçileri tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını konteynerlerde giderecek. Mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamaları için konteyner desteği veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederim’’ dedi.
Altun, Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'a konteyner talebimizi iletmemiz üzerine Karayılan’ın talimatı üzerine Araban Ovasında başlatılan çalışmalar neticesinde mevsimlik tarım işçilerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, AFAD tarafından ilk etapta 6 bölümlü duş kabini ve tuvalet kabini olmak üzere 2 adet konteynerin da Haziran ayında işçilerin çadırlarının bulunduğu alanlara kurulduğunu hatırlattı.
Tarım ve Orman İl Müdürlğüne teşekkür eden AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney,’’Sarımsak ve pamuk üretimi yapılan alanlarında çalışmak üzere çevre il, ilçe ve köylerden Araban Ovası’na gelen ve çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin en öneli ihtiyaçlarından olan tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılanması için konteyner desteği veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müze teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.
Araban Ovasında sarımsak üretimi yapan Arabanlı üreticilerden Mehmet Delioğlu ise, ’’Yıllardır Araban Ovasında sarımsak üretimi yapmaktayım. Sarımsak üretimi sırasında dikim, ot alımı ve hasat dönemlerinde her yıl yaklaşık 1012 bin mevsimlik tarım işçisini sarımsak tarlamda çalıştırmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerinden getirip çalıştırdığım mevsimlik tarım işçilerimizi tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda konaklamalarını sağlıyoruz, ancak konaklama ihtiyacını karşıladığımız mevsimlik tarım işçilerimizin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamıyorduk. Araban Ziraat Odası Başkanımız Hasan Altun’un mevsimlik tarım işçilerimizin bu zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yaptığı konteyner talebini olumlu değerlendirip her konteynerde hem WC, hem de banyosu bulunan 7 adet konteyner gönderdi. Her yıl sarımsak üretimi yapan Arabanlı üretici olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu kulüplerine büyük destek
YEREL HABERLER Anadolu kulüplerine büyük destek
Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
YEREL HABERLER Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
Gaziantep’te şehit yakınları ve gazilere madalyaları verildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te şehit yakınları ve gazilere madalyaları ...
Vali Gül: Gaziantep kurallara uymaya başladı
YEREL HABERLER Vali Gül: Gaziantep kurallara uymaya başladı
Gaziantep'te 7 bin personelle korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 7 bin personelle korona virüs denetimi
Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele ...
Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen Sezay'ın ailesinden cinayet iddiası
YEREL HABERLER Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen Sezay'ın ...
MHP'nin Tabipler Birliği tepkisi MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Türk Tabipler Birliği şer odaklarıyla birlikte olmuştur” “Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması gerekiyor”
YEREL HABERLER MHP'nin Tabipler Birliği tepkisi MHP Gaziantep ...
GTO’da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı
YEREL HABERLER GTO’da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı
Başkan Tahmazoğlu Ahilik Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Ahilik Haftası'nı kutladı
Gaziantep'te 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele ...
Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası Genç kadının ailesi olaya intihar süsü verildiğini iddia ediyor
YEREL HABERLER Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet ...
İl Sağlık Müdürlüğünden karantina mağduriyetine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğünden karantina mağduriyetine ...
Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı
Suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi yakalandı
HKÜ’den dört Takım TEKNOFEST 2020 finalinde yarışacak
YEREL HABERLER HKÜ’den dört Takım TEKNOFEST 2020 finalinde yarışacak
(Özel Haber) Fıstık gibi kebap Gastronomi kentinin yeşil altını kebaba da lezzet katıyor Yeni mahsul Antep fıstığı kebaba hem renk hem lezzet veriyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) Fıstık gibi kebap Gastronomi kentinin ...
Gaziantep´te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi ...
Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında kaldı İki çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Kaza anları anbean kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında ...
Kızının tabutunu bile omuzlayamadı
YEREL HABERLER Kızının tabutunu bile omuzlayamadı
Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı Şahıs, uzun uğraşlar sonucu teslim oldu Yaşananları izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin ...
Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet ...
Şahinbey’de yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de yüzme bilmeyen kalmayacak
GSO-MEM Covıd-19 güvenli hizmet belgesi aldı
YEREL HABERLER GSO-MEM Covıd-19 güvenli hizmet belgesi aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X