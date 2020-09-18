Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu dövdü

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, bir çift, oğullarıyla kavga eden komşularının çocuğu 10 yaşındaki Muhammet Uğur K.'yi garajda dakikalarca dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Akkent Mahallesi´nde oturan Muhammed Uğur K., bisiklet sürerken komşularının oğlu ile çarpıştı. İki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından Muhammed Uğur K., bisikletini apartmanlarının garajına bırakmaya gitti. Bu sırada kavga ettiği arkadaşının anne ve babası, garaja gelerek Muhammet Uğur K.'yi dövdü. Çift, küçük çocuğu yere yatırıp, dakikalarca darbetti.
Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddetin ardından çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren ailesi, komşularından şikayetçi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-18 14:24:38
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