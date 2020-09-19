Motosiklet traktörün altına girdi: 1 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet dönüş yapmak isteyen traktörün altına girdi. kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. İlhan A. idaresindeki 27 SC 471 Plakalı New Holund marka traktörle ile aynı yönde seyir halindeki Ökkeş Ü. (38) idaresindeki 27 ACM 291 Plakalı Kuba marka motosiklet dönüş alan traktörün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Ökkeş Ü. yaralandı. yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İslahiye devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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