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Kara elmasın satışı başladı Doğalgazın yaygınlaşması kömür üreticilerinin satışlarını yüzde 50 düşürdü

İHA

Kara elmasın satışı başladı Doğalgazın yaygınlaşması kömür üreticilerinin satışlarını yüzde 50 düşürdü

Gaziantep'te kara elmas diye tabir edilen kömürün satışı başladı. Kömür satışı yapan esnaf, doğalgazın yaygınlaşması ile sektörlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyledi.
Gaziantep’te vatandaşlar kış hazırlıklarına şimdiden başladı. Kışın yaklaşmasıyla beraber kömür satışı yapan esnaflar da özellikle ithal kömürün satışına başladı. Geçen sene ile bu sene arasında fiyat olarak bir farkın olmadığını ifade eden satıcılar, doğalgaz kullanımının artmasıyla satışlarının her geçen yıl daha da azaldığını dile getirdi.
20 yıldır kömür satışı yapan İbrahim İnce, “Kaliteli kömür aslında yakmadan anlaşılmaz. Kaliteli kömürün fiyatı bu sene bin 100 ila bin 200 arasında değişiyor. Piyasada 800 liraya yerli kömür satıyorlar, yerli kömürde karbonmonoksit yüksek olduğu için zehirlenme riski artıyor. İthal kömür daha iyi yanıyor. Vatandaşlar da ithal kömürden memnun. En iyi ithal kömür Güney Afrika ve Rusya’dan geliyor. Biz yüzde yüz ithal kömür satıyoruz” dedi.
Kömür satışlarının başladığını ifade eden İnce, “Şu an kömür satışlarımız başladı. Bizim bu bölgede kış gelmeden önce vatandaşlar bulgurunu, simidini, zeytinyağını nasıl alıyorsa kömürünü de alıyor. Kışın kömür fiyatları biraz daha pahalı oluyor” şeklinde konuştu.

“50 ton sevkiyatımız oluyor”
Sezonlarının açıldığını ifade eden kömürcü esnafı Orhan Ergin ise, “Sezonumuz yeni açıldı. Günlük yaklaşık 50 ton kömür sevkiyatı yapıyoruz. Kömürün kışın fiyatı daha ucuz oluyor. Geçen sene ile bu sene arasında fiyat farkı yok. Bu sene kömürün tonu bin 200 TL civarındadır. İthal kömür, tabii bu en iyi kömür Güney Afrika ve Rus kömürüdür. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’a gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Doğalgaz yüzde 50 bizi etkiledi"
Doğalgazın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Ergin, “Satış fiyatımız geçen seneyle aynı ancak pandemi dolayısıyla satışlarımız azaldı. Zaten doğalgazın yaygınlaşmasıyla satışlarımız eskiye göre yüzde 50 azaldı” diye konuştu.
Piyasada ithal kömür bin 100 ila bin 200 arasında satılırken, yerli kömürün fiyatı ise 800 ile bin TL arasında değişiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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