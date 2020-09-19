Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

İHA

Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişim problemlerinin tespit edilmesi ve çözümlenmesi amacı ile Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Başhekimi, Başhekim yardımcısı, başhemşiresi, Onkolojik tedavi gören hastalar, hasta yakınları, Tıbbi Onkoloji Uzmanları, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı ve basın mensupları bu özel günde hastanenin Yesemek Toplantı Salonu’nda bir araya geldiler.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Mustafa Yıldırım Jinekolojik Onkoloji hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü’ne” dikkat çekti.

Jinekolojik Onkoloji tedavisi gören Medical Park Gaziantep Hastanesi misafirlerinden Eylem Yıldırım, Nergis Özkeklikçi, Nursen Göğüş ve hasta yakını Buket Özçora jinekolojik onkoloji sürecinin önemini vurgulayarak bu rahatsızlıktan muzdarip olan hastalara tavsiyelerde bulundular. Tedavi süreçlerinde gerçekleştirilen yöntemler ve hastaların yaşadığı problemlere değinen misafirler, seslerini duyurmak istediklerini kaydederek, hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer olduğuna vurgu yaptılar.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı gerçekleştirdiği konuşmada, "Kadın Kanserleri Vakfı’na göre, dünyada her 5 dakikada bir, bir kadın jinekolojik kanser tanısı almaktadır. 20 Eylül günü, kadın üreme sisteminden köken alan jinekolojik kanserler hakkında toplumda farkındalığın arttırılması ve kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi için “Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü” olarak kutlanmaktadır.
Jinekolojik kanserlerden korunmanın başlıca yöntemleri, normal vücut ağırlığının korunması, sağlıklı ve dengeli beslenme, diyet, egzersiz, tütün kullanımından uzak durmak olarak sıralanabilir. Rahim ağzı kanseri ve meme kanseri tarama programlarının aksatılmaması, olağan dışı bulgu ve belirtilerin tespit edilmesinde oldukça önemlidir. Menopoz sonrası kanama, ilişki sonrası kanama, anormal kanama, karında şişkinlik ve erken doyma hissi jinekolojik kanserlerin en önemli belirti ve bulgularındandır. Her yaştaki kadın, jinekolojik kanserlerden etkilenebildiği gibi, kadın üreme sistemi kanserleri de kadınlar için kritik önem taşımaktadır. Yaş, aile öyküsü ve genetik faktörler bu durumda oldukça etkilidir. Şikayeti olsun veya olmasın her kadın yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmelidir. Bu durum kanserlerin erken teşhis edilmesinde oldukça önemli bir unsurdur. Ülkemizde “rahim ağzı” ve “meme kanseri” tarama programları ulusal bazda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm kadınların bu programlara katılması hastalık için oldukça gereklidir. Dünya Jinekolojik Onkoloji günü tüm dünyada Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği önderliğinde kutlanmaktadır. Gaziantep’te de onkoloji alanında yapılan çalışmalar Medical Park Gaziantep Hastanesinde de uzman hekimler liderliğinde, yeni nesil teknolojilerle, hasta memnuniyeti odaklı biçimde gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğru’dan Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan Gaziler Günü mesajı
Şehitkamil’de teknolojiyle temassız hes kodu kontrolü dönemi İşlem anında yapılacak, vatandaş beklemeyecek
YEREL HABERLER Şehitkamil’de teknolojiyle temassız hes kodu kontrolü ...
Altın arttı, gümüş düğün etti Altın fiyatı artınca düğün takıları gümüş oldu Altın fiyatı artınca gümüşe rağbet arttı
YEREL HABERLER Altın arttı, gümüş düğün etti Altın fiyatı artınca ...
Gaziantep'te 12 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12 kilo esrar ele geçirildi
Kara elmasın satışı başladı Doğalgazın yaygınlaşması kömür üreticilerinin satışlarını yüzde 50 düşürdü
YEREL HABERLER Kara elmasın satışı başladı Doğalgazın yaygınlaşması ...
Motosiklet traktörün altına girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet traktörün altına girdi: 1 yaralı
Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor
10 yaşındaki çocuk dakikalarca darp edildi
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk dakikalarca darp edildi
Dr. Abdullah Demirkan Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Dr. Abdullah Demirkan Medical Park Gaziantep ...
Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu dövdü - YENİDEN
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu ...
50 yıllık çift,2 gün arayla yaşamlarını yitirdi
YEREL HABERLER 50 yıllık çift,2 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Başkan Tahmazoğlu şehit ve gaziler gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu şehit ve gaziler gününü kutladı
Sevgili vahşetinde tutuklama kararı
YEREL HABERLER Sevgili vahşetinde tutuklama kararı
GASKİ artık e-devlette E-Devlet üzerinden abonelik işlemleri yapılabilecek
YEREL HABERLER GASKİ artık e-devlette E-Devlet üzerinden abonelik ...
Ek kontenjan ile üniversiteli olun
YEREL HABERLER Ek kontenjan ile üniversiteli olun
Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu dövdü
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu ...
Gaziantepli firma, 4 kulübün sırt forma sponsoru oldu
YEREL HABERLER Gaziantepli firma, 4 kulübün sırt forma sponsoru oldu
MHP'den modern tarım çağrısı MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Antep fıstığının her sene var yılı olması gerek” “Nurdağı Gaziantep yolunun yapımı için girişimlerimiz sürüyor”
YEREL HABERLER MHP'den modern tarım çağrısı MHP Gaziantep ...
Sevgili vahşetinde gözaltı
YEREL HABERLER Sevgili vahşetinde gözaltı
Duygu Delen, balkonundan düştüğü eve tehditle götürülüp, kemerle dövülmüş
YEREL HABERLER Duygu Delen, balkonundan düştüğü eve tehditle ...
Kılıç’tan Gaziler Günü mesajı Kılıç: “Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleridir”
YEREL HABERLER Kılıç’tan Gaziler Günü mesajı Kılıç: “Gazilerimiz ...
Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner
YEREL HABERLER Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine ...
Anadolu kulüplerine büyük destek
YEREL HABERLER Anadolu kulüplerine büyük destek
Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
YEREL HABERLER Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X