TÜBİTAK’tan Gaziantep ve HKÜ’ye ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli, Dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST 2020 İHA yarışmalarına katılan takımları ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, bu yıl 2427 Eylül tarihlerinde Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşecek TEKNOFEST’te, finale kalan takımlar yarışmaya başladı. Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020 İHA yarışmalarının 3. gününde takımları ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli, takımların projelerini inceledi.

“Milli gurur tablosu”

Ayakları yerden kesen festivale, Türkiye’nin 81 İl’inden 20 bin 197 takım, 23 ayrı kategoride başvurdu. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin akademik paydaşı olan HKÜ’den 21 takımın başvuru yaptığı TEKNOFEST’te, dört takım ise finalde yarışmaya hak kazandı.

HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bölgenin inovasyon ve teknoloji odaklı vakıf üniversitesi olarak akademisyen ve öğrencilerimize verdiğimiz destek ile daha çok proje ve yarışmaya katılım sağlanması için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Ülkemizde Dünyaya yön verecek ve modern çağın teknoloji atılımlarına ayak uyduracak böyle büyük organizasyonlara paydaş olmak bizi gururlandırıyor. TEKNOFEST, milli gurur tablomuzdur diyen Dereli, milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı vazife olarak gördüğünü ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı HKÜ’yü ziyaret etti

Gaziantep TEKNOFEST 2020 ziyaretinden sonra rotasını HKÜ’ye çeviren Prof. Dr. Hasan Mandal, HKÜ’nün, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO), Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM) ve HKÜ Radyo’yu gezdi. 106.8 frekansı ile bölgenin sesi olan HKÜ Radyo’da öğrenciler ile program gerçekleştiren Mandal’a, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli eşlik etti. Mandal, HKÜ Radyo yayınında, TÜBİTAK’ın üniversitelere sağladığı desteklerden ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmalardan bahsetti. Akademisyenlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de projelerine destek verdiklerinin ve tüm disiplinlerden gelen projeleri değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Ülkemizde şuan doğalgaz çalışmalarında gelişmeler var, teknoloji konusunda atılımlar var ve bu çalışmalar nitelikli insan gücü ile gelişecek diyerek gençlere tavsiyelerde bulunan Hasan Mandal, teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üretebilen, Ülkemizin takip eden değil, takip edilen bir ülke olması noktasında, öğrencilerin hayal kurmalarını, hayallerinin peşinde koşmalarını, işlerini tutku ile yapmalarını, sabırlı olmalarını ve mutlaka çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

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