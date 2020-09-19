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İl Başkanı Çelik’ten şok karar Kongreye bir gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı

İHA

İl Başkanı Çelik’ten şok karar Kongreye bir gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik yarın yapılacak olan İl Başkanlığı kongresine aday olmayacağını açıkladı.
Mevcut İl Başkanı Muzaffer Çelik’in adaylıktan çekilmesi üzerine yarın yapılacak kongrede aday sayısı 2’ye düştü.
Adaylıktan çekildiğini ve diğer adaylara başarılar dileyen Çelik, “ Milliyetçi Ülkücü Harekete gönül vermiş olan değerli dava arkadaşlarım, kıymetli Gaziantepliler, 20 Eylül 2020 Pazar Günü yapılacak MHP Gaziantep İl Kongremizde Genel Merkezimiz tarafından Kabul gören üç adaylı bir seçim planlanmaktadır. 26 Nisan 2018 tarihinden beri Şeref ile yürütmekte olduğum İl Başkanlığı vazifemi, Ülkücüye yakışır bir şekilde hakkaniyet içinde yürütme gayretinde oldum. Bu görevi bize layık gören Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Bir an bile leke sürdürmeden taşıdığım üç hilal sancağı yarın itibarı ile kongremizden seçilecek dava arkadaşıma devredeceğim. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin müsaadeleri ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın Bey’in onayı ile İl başkanlığı vazifem kongre marifeti ile sona erecektir. Uzun yıllardır farklı kademelerde omuz omuza mücadele verdiğim ve İlçe Başkanlarım olarak beraber çalıştığım Eski Şahinbey İlçe Başkanım Cahit Çıkmaz ve Eski Şehitkamil İlçe Başkanım Aziz Yücel Beylere başarılar diliyorum. Genel Başkanımızın Kongrelere gönderdiği mesajların içinde de bahsi geçtiği üzere, bu kongrenin kaybedeni olmayacaktır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Kazanan ülkücü irade olacaktır. İl Başkanlığı vazifemin sona ermiş olması Milliyetçi Hareket Partisinin bir neferi olmam gerçeğini asla değiştirmeyecektir. Bütün dava arkadaşlarıma kapım ve gönlüm her zaman açık olacaktır. Ülkücü dava arkadaşlarımın her zaman hizmetinde olmaya devam edeceğim. Kongremiz neticesinde görev alacak İl başkanlığı vazifesi ile şereflenecek dava arkadaşım kim olursa olsun, genel başkanımızın ‘ülkücü ülkücünün ardında dağ gibi durur’ düsturu ile eski il başkanı olarak arkasında dağ gibi duracağım. Kongremiz neticesinde bayrağı devralma ihtimali bulunan Aziz Yücel Bey, ağabeyim, Cahit Çıkmaz kardeşimdir. Bu ülküdaşlık hukuku benim için her daim geçerli olacaktır. İl başkanlığı vazifemiz nedeni ile bana hakkı geçmiş olan bütün arkadaşlarımızdan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Benim hangi dava arkadaşımda hakkım var ise annelerinin ak sütü gibi helal olsun. Milliyetçi Hareket Partimizin, aziz milletimizin, Türk İslam dünyasının ve hülasa dünyanın önündeki problemlere çözüm üretme yolunda emin adımlar ile İlerleyen Cumhur İttifakı’nın 2023 hedeflerine bakıldığında bir ülkücü olarak Makamların daha geri planda kaldığını düşünmekteyim. Partimiz içinde fitne, fesat ve bölünmeden medet umanların bütün oyunlarının bozulacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için önemli olan Lidere Sadakat Şereftir düsturu canlılığını hep koruyacağı gibi şerefin de tavizi asla olmayacaktır. İl başkanı olarak birlikte görev yapmaktan şeref duyduğum, Ülkü Ocakları Başkanlarıma, Türkav Şube başkanlarıma, Türkiye Kamusen İl temsilcilerime ve şube başkanlarıma, kadın kolları başkanımıza, ilçe başkanlarıma, Oğuzeli Belediye başkanımıza, İl ve İlçe yöneticisi arkadaşlarıma, Belediye Meclis üyelerime Milletvekillerimize, Genel Merkez yöneticilerime, geçmiş dönem il ve ilçe başkanlarıma , seçim koordinasyon birimlerime, şahsıma ve teşkilatlarıma yardımcı oldukları ve yolumuzu açtıkları için şahsım ve teşkilatlarım adına teşekkürü borç bilirim. İstikbal için birlik, istiklal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır. Önce ülkem ve sonra Gaziantep için seçilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yarınki kongrede il başkanlığı için Eski Şahinbey İlçe Başkanım Cahit Çıkmaz ve Eski Şehitkamil İlçe Başkanım Aziz Yücel yarışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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