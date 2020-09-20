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Gaziantep´te 1358 kişiye `koronavirüs´ cezası

DHA

Gaziantep´te 1358 kişiye `koronavirüs´ cezası


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1358 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapılan denetimlerin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1358 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan 7 kişi ile, tedbirlere aykırı davranan 2 iş yeri hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2020-09-20 11:39:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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