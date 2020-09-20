Kameradan belirlenen otomobilden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Hırsızlık olayı, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki araçlarından değerli eşyaların çalındığını fark eden sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-20 12:06:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.