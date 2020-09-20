Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 358 kişiye ceza yağdı

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Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine ve karantina tedbirlerine vatandaşlara ve işyerlerine ceza yağdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayan Bin 358 kişiye işlem yaptı. Ekipler ayrıca karantina kuralarına uymayan 7 vatandaşa ve 208 işyerine işlem yaptı.

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