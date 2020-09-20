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HKÜ takımlarının TEKNOFEST 2020 hazırlığı HKÜ öğrencilerinden kanser hastası çocuklara sanal park projesi Omurga eğriliği tedavisinde kullanılan korseye ek geri bildirim sistemi dikkat çekiyor

İHA

HKÜ takımlarının TEKNOFEST 2020 hazırlığı HKÜ öğrencilerinden kanser hastası çocuklara sanal park projesi Omurga eğriliği tedavisinde kullanılan korseye ek geri bildirim sistemi dikkat çekiyor

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 4 proje ile dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 finalinde yarışacak. HKÜ takımları “Temalı Robot Yarışması”, “İnsansız Su Altı Robotu”, “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorilerinde hazırladıkları projeler ile finalde yerini alacak.
HKÜ Kalyon Garaj Prototipleme Merkezi, Akıllı Referans Bina ve İnovasyon Merkezi (ARBİM), Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve danışman akademisyenlerin desteğiyle proje üreten Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 21 takımından 4’ü finale kalmaya hak kazandı. İnsansız su altı robotu kategorisinde “THEWAVETECH”, temalı robot yarışmasında “ROBOKALYON”, İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde ise “AKTİF OMURGA” ve “CENGALYON” grubu yarışacak.
“İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde TEKNOFEST finallerinde yarışacak olan ve kanser hastası çocuklar için geliştirilen “Üç Boyutlu Sanal Park” projesi ile omurga eğriliği bulunan çocukların tedavisinde kullanılan korseye adapte edilen “Korse Geri Bildirim Sistemi” projesi ise dikkat çekiyor.

“Amacımız disiplinler arası işbirliğini arttırmak”
Üniversite öğrencilerinin hazırlandığı TEKNOFEST projeleri ile ilgili açıklama yapan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Türkay Dereli, “Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak teknik bilimler, sosyal bilimler, sağlık bilimleri gibi tüm disiplinleri harmanlayarak teknoloji odaklı eğitimöğretim yapıyoruz. Öğrencilerimizi teknoloji ile donatıyoruz. TEKNOFEST bizim için büyük bir vitrin. Öğrenci topluluklarımızı da buraya yoğunlaştırıyoruz. Çok güzel projeler çıkardılar ve TEKNOFEST’e çok sayıda proje ile başvurduk. Teknoloji her şekilde insanlık yararına olmalı. Sağlık Bilimleri ve Mühendislik başta olmak üzere, tüm fakültelerimize ve öğrenci topluluklarımıza ciddi desteklerimiz var. Bizim amacımız disiplinler arası işbirliğini arttırmak. Kalyon Garaj Prototipleme Merkezi, Kuluçka Merkezlerimiz ile girişimci öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda TEKNOFEST’te insanlık yararına yarışacak olan iki projemizin yapıldığı yerdeyiz. Bu projelerden biri hastanede kalan kanser hastası çocuklarımızın oyun oynayarak motivasyonlarını arttırmaya yönelik bir çalışma. Diğer çalışmada ise öğrencilerimiz ve hocalarımız skolyoz hastalarının tedavisi ve takibi için sensörlerle desteklenen bir korse geliştirdi. Bu iki projede tedaviye yönelik olduğu için çok çok önemlidir” dedi.

Kanser hastası çocuklara ‘Sanal Park’
Hastanelerde yatılı olarak kanser tedavisi gören çocukların sosyal yönden akranlarından geri kalmamaları adına Unity 3D programı kullanılarak çok oyunculu bir şekilde oynanabilen 3B sanal park tasarımını HKÜ’nün “Cengalyon” grubu geliştirdi. Proje ile çocuklar, 3B sanal park ortamında HTC Vive sanal kaskı ile sanki gerçek bir park içerisindeymiş gibi oyun oynama şansına sahip olacak. Tasarlanan ortamın gerçekçiliğini artırabilmek adına çocuklar, seçmiş oldukları oyun içi karakterler ile park içerisinde çevrimiçi olarak oyun oynayan diğer çocuklar ile konuşarak birlikte oyun oynayabilecek. Bu proje ile grup, geliştirilecek 3B sanal park ortamı ile birlikte hastanede kanser tedavisi görmek zorunda olan çocukların sosyal hayattan kopmayarak moral ve motivasyonlarının artırılması ve böylece hastalığın iyileşme sürecine doğrudan bir katkı sağlanmasını hedefliyor.
Proje hakkında bilgi veren Cengalyon takım kaptanı Ceyda Keklik, “Sanal Park” projesi hakkında bilgi vererek, hastaneden çıkamayan kanser hastası çocukların sadece bir gözlük takarak kapalı ortamdan kurtulma hissi yaşadıklarını vurguladı. Keklik, proje ile çocukların parka gitmiş gibi olacaklarını ve sanal ortamda sosyalleşebileceklerini de aktardı.

Omurga eğriliği tedavisinde kullanılan korseye ek geri bildirim sistemi
Skolyoz tedavisinin önemli kısmını oluşturan korse tedavisinin başarısını arttıracak, hastaların egzersizlerini uzaktan kendilerinin yapmasına imkân sunacak elektronik bir sistem üreten HKÜ’nün “Aktif Omurga” isimli grubu ise Skolyozun sebep olduğu akciğer kapasitesindeki azalmayı önlemeyi, korse başarısını arttırarak hastaların cerrahiye olan ihtiyaçlarını azaltmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde, korseye eklenerek egzersizler için anlık geri bildirim veren başka bir örneğinin bulunmadığı bu projeleri ile takım, finalden başarılı bir sonuç bekliyor.
Omurga eğriliği tedavisinde kullanılan korseye ek geri bildirim sistemi hakkında bilgi veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Merve Karatel, aktif omurga projelerinin TEKNOFEST’te finale kaldığını vurguladı. Karatel, proje ile skolyoz tedavisinde kullanılan korseye bir geri bildirim sistemi entegre ettiklerini ve bu sayede tedaviyi kolaylaştırmayı ve iyileşmeye hız kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.

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