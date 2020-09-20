Gaziantep'te lüks otomobil bir araca çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te lüks otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, GaziantepNizip karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nizip istikametine doğru giden Müslim Mert Özyurt idaresindeki 34 RD 7214 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet A.C. idaresindeki 27 AAN 968 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan Huri Ç. (45), Sebiha Ç. (12) ve Şeker C. (14) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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