Desteklere tek "tık"la ulaşılacak Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank: "Destek bilgilerini tek çatı altında topladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı. Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret edebileceğini ifade eden Bakan Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcıların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yapılan yeni çalışmayı Bakan Varank duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini belirten Varank, “Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor” ifadelerini kullandı.

Tek platformda

Varank, ülkeleri ticarî iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye’nin, istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığını vurgulayarak, “Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başladı” dedi.

"241 destek tek tık uzağınızda"

Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Teşvik robotu

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.

Kolay erişim

81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan “SoruCevap” kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor.

Akıllı algoritma

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce de kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde toplamıştı.

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