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Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak

DHA

Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.
Vali Davut Gül, Twitter'deki hesabından yaptığı duyuru ile kentte silah sıkan kişilere cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Havai fişek atmanın yasak olduğu ve yasağa uymayanlara kesilen cezanın bundan sonra silah sıkanlar için de uygulanacağını belirten Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep´te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 'h' bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 TL idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz"
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-20 18:11:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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