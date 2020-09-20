Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 22 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

53. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık tamamlayarak skoru eşitledi. 11

57. dakikada Darri'nin pasında penaltı noktasında bomboş pozisyonda topla bulunan Mevlüt meşin yuvarlağı ıska geçerek net bir pozisyondan faydalanamadı.

59. dakikada Muhammet Demir'in kaleci Aykut'un üzerinden aşırttığı pası Andre tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 21

61. dakikada topla buluşan Darri, müsait pozisyonda uzak direğe doğru şutunu çekti, bu pozisyonda top az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maxim bu noktadan çektiği sert şutta kaleci Aykut topu iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Günay'da kaldı.

90+5. dakikada kullanılan uzun taç atışında boşta kalan topa Zukanovic çok sert vurdu, savunmanın arasından hareketlenen Mevlüt diziyle tamamlayarak maçın skorunu ilan etti. 22



Stad: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski x, KanaBıyık xxx, Alin Tosca xxx, Papy Djilobodji xx, Junior Morais xx (Enver Cenk Şahin dk. 64 xx), Jefferson xx, Güray Vural xx, Kenan Özer x (Muhammet Demir dk. 46 xx), Maxim xxx (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Andre xxx (Zvonimir Kozulj dk. 78 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Andre Sousa, Abdul Aziz Tetteh,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan Civelek xx (Murat Sarıgül dk. 78 x), Roco xxx, Zukanovic xxx, Alparslan Erdem xx, Lucas Biglia xxx (Aatif Chahechouhe dk. 78 x), Erik Sabo xxx, Darri x, Alassane Ndao xx, Vato Arveladze xxx (Eric Lichaj dk. 61 x), Artur Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 46 xxx)

Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Zukanovic (dk. 26), Mevlüt Erdinç (dk. 90+5) (Karagümrük), Kana Bıyık (dk. 53), Andre (dk. 59) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sobiech, Erik Sabo (Karagümrük), Jefferson, Muhammet Demir (Gaziantep FK)

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