CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği iddia edilen eğlencede havaya ateş edilme görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, dün havai fişek atanlara ve havaya ateş edenlere 44 bin 245 lira ceza kesileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından sosyal medyaya Karkamış'ta çekildiği ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat tarafından düzenlendiği iddia edilen bir eğlencenin görüntüleri düştü. Görüntülerde çalınan davul zurna eşliğinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancası ile havaya ateş açması yer aldı. Görüntülere yayılmasının ardından sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Bazı kullanıcılar Vali Davut Gül'ü etiketleyerek ceza açıklamasının altına bu görüntüleri koyarak ceza yazılmasını istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-09-21 11:53:51



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