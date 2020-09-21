CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi (2)



İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Havaya ateş açılan eğlence görüntüleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan Karkamış CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat, eğlencenin ilçe merkezinden 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde düzenlendiğini söyledi. Eğlence sırasında hijyen kurallarına uyulduğunu belirten Polat açıklamasında, "Biz 6-7 arkadaş ilçeye 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde yemek yedik, müzik dinledik. Bunu yaparken kimseyi rahatsız etmedik. Hijyen kurallarına uyduk. Eğlenirken arkadaşımızın birisi havaya ateş açtı" dedi.

2 yıl önce de 10 yaşındaki torununa tabanca ile havaya ateş açmasına izin verdiği için hakkında soruşturma açılan CHP'li Polat, bu konuyla ilgili güvenlik güçlerince aranmadığını da kaydetti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-09-21 12:21:17



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