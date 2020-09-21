Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı

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Gaziantep Emniye Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perilikaya mahallesinde bir ikamete yaptıkları operasyonla hırsızlık şüphelisi 3 şahsı gözaltına aldı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda hırsızlık malzemesi tespit etti.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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