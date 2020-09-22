CHP'li başkanın 'kuralsız' eğlencesine, ilçede yaşayanlardan tepki



Mustafa Kanlı, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği iddia edilen davul zurnalı eğlencede, sosyal mesafe ile maske kuralına uyulmamasına ve havaya ateş edilme görüntülerine ilçedeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medyada, Karkamış'ta çekildiği ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat tarafından 19 Eylül günü, akşam saatlerinde düzenlendiği iddia edilen bir eğlencenin görüntüleri tepki çekti. Görüntülerde, davul zurna eşliğinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabanca ile havaya ateş açması yer aldı. Sosyal medyada yer alan görüntüleri izleyen ilçe halkı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

'BU SALTANAT NEREDEN GELİYOR?'

Bu dönemde kurallara uyulmadan eğlencelerin yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Derviş Yıldırım isimli vatandaş, "Köylerde yaptığımız düğünlerde jandarma hemen müdahale ediyor. Bunlar, bu şekilde nasıl rahat hareket edebiliyorlar. Bu saltanat nereden geliyor. Bakanımızın yaptığı açıklamalardaki gibi sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, bu adamların yan yana, iç içe hareket etmeleri çok yanlış bir durum. Bunun yanı sıra sosyal medyada paylaşılması da yanlış. Herkes yaşanan olaya canlı yayınlarda şahit oldu. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Eğlencelerin yapılması çok yanlış" diye konuştu.

'ÖRNEK YÖNETİCİ OLMALARI LAZIM'

Yaşanan olayı yanlış bulduğunu ve örnek yönetici olunması gerektiğini ifade eden mahalle sakini Ahmet Yıldırım ise "Görüntüleri izledim, çok yanlış buluyorum. Sabah açıklamalar yapılmış, şehirden uzakta olduğu ve kendi bahçelerinde yapıldığını söylemişler. İsterlerse 100 kilometre uzakta ol, yine de yanlış. Bizlere sosyal mesafeye uyun diyenler, kendileri sosyal mesafeye uymadan, sarmaş dolaş, omuz omuza beraberler. Herkesin özel hayatı var, alkol alabilirler ama bu dönemde bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendilerinin örnek bir yönetici olmaları lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Karkamış Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-09-22 07:42:16



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