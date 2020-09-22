Gaziantep’te Askıda Tablet kampanyası

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan Askıda Tablet kampanyası ile öğrencilerin uzaktan eğitimine destek verilecek.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin destekleri ile Kalbe Dokun Gönül Kazan sloganı ile hayata geçirilen Askıda Tablet kampanyası, düzenlenen törenle tanıtıldı. Vali Davut Gül, Askıda Tablet kampanyası ile tablet ve internete ihtiyacı olan 100 bin öğrenciye yardım eli uzatılacağını belirtti. Valilikte düzenlenen törende kampanya hakkında bilgi veren Vali Gül, “Yaklaşık 78 aydır salgın Türkiye’de ve tüm dünyada devam ediyor. Bundan en çok etkilenen sektörlerden birisi de eğitim sektörü. Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenleri ile idarecileri ile olağanüstü bir gayret gösterdi, çaba harcadı ve Uzaktan Eğitimi dünyada en iyi veren ülkelerden birisi oldu ama alanda baktığımızda bazı eksiklikler görüyoruz. Özellikle televizyonun dışında tablet ve bilgisayarda anlatılan dersleri takip edebilmek için tabletlere ve internete ihtiyaç var. İlimizde de bu anlamda tableti, interneti olmayan çocuklarımız var. Bizim yaklaşık 630 bin öğrencimiz mevcut. Bunların içerisinde tablet ve internete ihtiyacı olan 100 bin civarında kardeşimizin olduğunu gördük. Gaziantep’te her şeyi birlikte yapıyoruz. Gaziantep Modeli dediğimiz de böyle bir şey. Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle, Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsamızla görüştük. Yavrularımızın kardeşlerimizin uzaktan eğitimi daha iyi alabilmeleri için bir kampanya başlatmaya karar verdik. Kalbe Dokun Gönül Kazan’ı daha önceden de yaparak gönül seferberliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlar toplamıştık, şimdi ise aynı gönül seferberliği ile tablet toplayacağız” dedi.

Kampanya ile aynı zamanda Teknofest’in bir paydaşı olarak T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın Teknofest bileşenleri ile başlattığı tablet kampanyasına da destek olmak istediklerini dile getiren Vali Gül, "Teknofest haftasındayız. Teknofest’in düzenleyicisi, T3 Vakfı’nın kıymetli başkanı Selçuk Bayraktar da önceki akşam kendisi Teknofest’in bileşenleri ile bir kampanya başlattı. Bizim Gaziantep olarak hem yerel anlamda ihtiyacımız var hem de Teknofest’in bileşenleriyiz, bileşenleri olarak da bu işin içerisinde olmak istiyoruz. Eksik kalan kısımları da az demeden çok demeden vatandaşlarımız ve hayırseverlerimiz tarafından karşılanmasını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın diğer kampanyalar gibi şeffaflık ile yürütüleceğinin altını çizen Gül, “Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurumsal hesaplarından paraları toplayacağız, kimin ne verdiğini ve nereye harcandığını şeffaf bir şekilde görmüş olacağız. Alan el ile veren el bir anlamda birbirini bilmiş olacak. Şimdiden bu kampanyaya destek verecek, bizimle bu yolda yürüyecek bütün hemşerilerimize, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, biz şehir olarak iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraberiz diyerek, kampanyaya 20 bin tablet bağışlayarak destek verdiklerini açıkladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehir olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek 20 bin tablet bağışında bulunduklarını söyledi. Kampanya kapsamında Şehitkamil Belediyesi 10 bin tablet, Organize Sanayi Bölgesi 10 bin tablet bağışında bulunarak kampanyanın ilk bağışçılara arasında yer aldılar.

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yürütülecek kampanyada hedefin ise 100 bin olarak belirlendiği bildirildi. 4 aylık internet paketi ile birlikte bin TL’lik bir maliyeti olan tablet bilgisayarlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na elektronik ortamda bağışta bulunabileceği gibi Gaziantep Valiliği ve SYDV’nin resmi web sitelerinde paylaşılan hesap numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

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