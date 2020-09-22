Gaziantep'te 1 günde 1332 kişiye 'koronavirüs' cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, dün polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 1332 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde, 1332 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi de idari para cezası verilerek, yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-22 11:22:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.