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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Milletvekili Taşdoğan aşı çalışmaları için gönüllü denek olmak istiyor

İHA

MHP Milletvekili Taşdoğan aşı çalışmaları için gönüllü denek olmak istiyor

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan korona virüs (Covid 19) aşısının bulunabilmesi için Türk bilim adamlarının çok ciddi araştırma ve test çalışmaları yürüttüğünü belirterek, gönüllü denek olmak istediğini açıkladı.
Aynı zamanda doktor olan MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, pandemi süreci ve aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyanın uğraştığı korana virüs salgını ile ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'deki bilim adamlarından güzel haberlerin gelmeye başladığını kaydeden Milletvekili Taşdoğan, "Aşı ile ilgili çalışmalarla ilgili güzel haberlerler dünyanın çeşitli ülkelerinden geliyor. Ülkemizde de çalışan bilim adamlarımızdan da güzel haberler geliyor. Aşıların faz çalışmaları, insan deney çalışmaları vardır. İnsanlara uygulanıp, sonuçları görülebilecek aşamaya gelinmiştir. Etik izinleri alınmış, Türkiye’de başta sağlık çalışanlarının içerisindeki gönüllüler olmak üzere aşılanmalar başlanmıştır" dedi.

Gönüllü denek olmak istiyor
Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye'de korona virüs aşısını bulunabilmesi için çok ciddi araştırma ve test çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, salgının yayılmasını önlemek ve tedavisini bulunabilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu'nda ve TBMM'de yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Meslektaşlarına ve bilim adamlarına sonuna kadar güvendiğini ve hiç düşünmeden denek olabileceğini vurgulayan Taşdoğan, "Gönüllü olarak bu çalışmalara destek vermek isterim. Bu memleket için, dünya için, insanlık için önemli bir görevdir. İnşallah, bir an önce tedavisi bulunur ve normal hayatımıza döneriz" ifadelerini kullandı.

"Maskelerden kurtuluş çok yakın"
Taşdoğan, çok yakın bir zamanda aşının bulunması ile insanların maskelerden de kurtulacağını söyleyerek, "Maskelerden kurtulma zamanımız az kalmıştır. Aşı ile ilgili güzel haberler gelirken, tedavi ile ilgili olumlu haberler gelirken, hayvan deneyleri bitmiş, insan deneylerine geçilmiş bu süreçte süre vermek doğru değil. Ama çok kısa süre sonra bu maskelerden kurtulacağımız yönünde bir müjde geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin mücadelesi dünyaya örnek oldu"
Taşdoğan, Türkiye'nin kora virüs salgınında örnek olacak bir mücadele yürüttüğüne de dikkat çekerek, "Pandemi bütün dünyanın uğraştığı bir hastalık. Tüm dünya bu hastalıkla mücadele ediyor. Türkiye’nin mücadelesi dünyaya örnek olacak bir durumda. Türkiye bu mücadeleyi en iyi yapan ülkeler arasında. Sadece mücadelemizi ülke içerisinde değil bize ihtiyacı olan mazlum milletlere, devletlere yapılan yardımlarla sınırlarımızın dışına kadar genişletmiş durumdayız" ifadelerine yer verdi.

"Mücadelede en çok pay sağlık çalışanlarının"
Milletvekili Taşdoğan, Türkiye'nin örnek olacak mücadelesinde ise en büyük payın sağlık çalışanları olduğunu ifade etti. Taşdoğan, "Bu mücadele en çok payı olanlar, insanın annesi, babası hasta olduğunda, dokunmaya bile çekindiği insanlara bakan sağlık çalışanlarıdır. Çok yoğun bir şekilde görevini yapan sağlık çalışanlarımız mevcut. Onların bu özverili çalışmaları, milletimizin birlik ve beraberlik çerçevesinde tavsiye edilen kurallara azami uyulduğu sürece bu işten kurtulabiliriz" dedi.

Vatandaşlara uyarı
MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, hastalığın yayılmasının önlenmesi için son viraja girildiğini, bu süreçte ise insanların biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Milletvekili Taşdoğan, "Bu salgından kurtulmanın yolu, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi akıl, bilim ve duanın gücüyle olur. İnsanlarımız uyabildiği kadar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyuyor ama daha çok uymamız gerekmektedir. Bireysel olarak üzerimize düşeni daha fazla yapmamız, daha titiz olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Hiç unutmayalım, bir kişi ile bütün dünyaya yayılmıştı. Şimdi yüzlerce hasta var, bu daha hızlı bir şekilde yayılabilir. Kendimiz hastaymış, başkasına bulaştıracakmışız gibi düşünüp, kimseye bulaştırmamak için azami dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Eleştirilere sert tepki
Türkiye'nin yoğun mücadelesine rağmen art niyete uzanacak yönde eleştirilerin olduğunu da anlatan Taşdoğan, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunda, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadele yaparken, ‘bitiyoruz, tükeniyoruz, yönetemiyoruz’ gibi negatif algı üreten, moral ve motivasyonu bozucu ifadelerin eleştiri olmadığını, art niyet olduğunu düşünmekteyiz. Bu tür ifadeleri söyleyenlerin yanıldığını belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreci yönetiyor, biz bitmiyoruz, tükenmiyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele veriyoruz. Bu ifadeleri söyleyenlerin art niyetli olduğunu ve başka odaklardan yönetildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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