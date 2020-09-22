Gaziantep polisi minik öğrencileri yalnız bırakmadı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okula yeni başlayan öğrencileri okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Polisler öğrencilere hediyeler dağıttı.

2020 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından ilk defa okula gelen öğrencilere Gaziantep polisi sürpriz yaparak, hediyeler dağıttı. Polisler sohbet ettiği miniklere hatırlattığı pandemi kurallarına uymaları gerektiğini de anlattı.

Bir süredir okula ara veren öğrenciler ise okulun ilk gününde yanında gördükleri polislere yoğun ilgi gösterdi.

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