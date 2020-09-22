Kurallara uymayan bin 332 şahsa ceza yağdı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerine uymayan bin 332 şahsa ceza yazdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamada maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bin 332 şahsa ceza kesti. Denetimlerde 1 iş yerine korona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle ceza yazıldı.

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